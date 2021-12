Smat | sportelli Assistenza Utenti e Contratti aperti alla vigilia di Natale | gli orari

(Di martedì 21 dicembre 2021) Venerdì 24 dicembre gli uffici aziendali disaranno chiusi ma resterannoal pubblico glidell’e deidella sede di Torino in corso XI Febbraio 22, cono dalle 8,30 alle 11,30. Saranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto intervento per la riparazione dei guasti e delle fughe e glipotranno rivolgersi al NUMERO VERDE 800 060 060 L'articolo proviene da Nuova Società.

