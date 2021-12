Sissi, la serie tv sull’imperatrice presto su Canale 5. Quando va in onda e tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 21 dicembre 2021) La notizia che Mediaset si fosse accaparrata i diritti per la trasmissione della serie era già nota da tempo, ve ne avevamo parlato qui svariato tempo fa, ma tra poco tempo sarà finalmente il momento di godersi questo prodotto. La serie tv che riporterà in televisione l’amata duchessa Elisabetta di Baviera divenuta imperatrice si chiamerà proprio Sissi e presto farà il suo debutto su Canale5. I telespettatori della rete si godranno questo nuovo prodotto interamente dedicato alla sua vita in una serie televisiva nuova di zecca che arriverà in Italia a cavallo tra il 2021 ed il 2022. Ecco Quando e come vedere Sissi e tutte le informazioni sul cast di attori che la interpretano. Sissi: la serie evento arriva in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) La notizia che Mediaset si fosse accaparrata i diritti per la trasmissione dellaera già nota da tempo, ve ne avevamo parlato qui svariato tempo fa, ma tra poco tempo sarà finalmente il momento di godersi questo prodotto. Latv che riporterà in televisione l’amata duchessa Elisabetta di Baviera divenuta imperatrice si chiamerà propriofarà il suo debutto su5. I telespettatori della rete si godranno questo nuovo prodotto interamente dedicato alla sua vita in unatelevisiva nuova di zecca che arriverà in Italia a cavallo tra il 2021 ed il 2022. Eccoe come vederee tutte le informazioni sul cast di attori che la interpretano.: laevento arriva in ...

