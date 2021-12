“Sintomi Omicron molto miti”: Ciccozzi smentisce gli allarmismi (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – “La sintomatologia della variante Omicron a quanto pare è molto mite“: parola di Massimo Ciccozzi, direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma. L’epidemiologo – sulla stessa linea del virologo Silvestri – spiega che sebbene i dati a disposizione siano ancora troppo pochi, i Sintomi rilevati con la variante sudafricana lasciano ben sperare. Insomma, tutto il contrario della vulgata mainstream secondo cui l’ennesima variante Sars-Cov-2 sarebbe così pericolosa da giustificare nuove restrizioni e persino il lockdown. Ciccozzi: “Sintomi variante Omicron sembrano molto miti” “E’ una variante che raccoglie sulla proteina spike quasi tutte le mutazioni delle altre singole varianti che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – “La sintomatologia della variantea quanto pare èmite“: parola di Massimo, direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma. L’epidemiologo – sulla stessa linea del virologo Silvestri – spiega che sebbene i dati a disposizione siano ancora troppo pochi, irilevati con la variante sudafricana lasciano ben sperare. Insomma, tutto il contrario della vulgata mainstream secondo cui l’ennesima variante Sars-Cov-2 sarebbe così pericolosa da giustificare nuove restrizioni e persino il lockdown.: “variantesembrano” “E’ una variante che raccoglie sulla proteina spike quasi tutte le mutazioni delle altre singole varianti che ...

Advertising

NicolaPorro : L'Occidente chiude tutto per #Omicron, l'esperta dal Sudafrica predica calma: 'Puoi avere anche un milione di casi,… - CNike60 : RT @QRepubblica: 'Degli 8 casi di omicron che abbiamo allo Spallanzani, la maggioranza era asintomatica e una sola aveva lievi sintomi e si… - Swiety000 : RT @valy_s: 8 casi #Omicron allo #Spallanzani: 7 asintomatici e 1 con lievi sintomi negativizzato in pochi giorni. Ma la domanda è: cosa c… - IlPrimatoN : Anche i dati Usa indicano scarsa pericolosità della variante - Fab8013 : RT @valy_s: 8 casi #Omicron allo #Spallanzani: 7 asintomatici e 1 con lievi sintomi negativizzato in pochi giorni. Ma la domanda è: cosa c… -