Simona Branchetti al posto della D'Urso? Clamorosa sorpresa all'esordio, ecco le cifre dello share: Mediaset si interroga (Di martedì 21 dicembre 2021) Era attesa, anzi attesissima. Si parla di Simona Branchetti che ieri, lunedì 20 dicembre, ha esordito alla conduzione di Pomeriggio 5 News al posto di Barbara D'Urso. Sarà proprio lei, la mezzobusto del Tg5, a sostituire fino al prossimo 10 gennaio Carmelita alla conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5. Un esordio atteso dopo l'ottima parentesi in termini di share della scorsa estate con Morning News. Ma la partenza, seppur brillante, non è stata delle migliori: la prima parte della trasmissione ha raccolto il 13,08% di ascolti per 1,5 milioni di telespettatori; la seconda parte ha raccolto il 13,84% di share con 1,8 milioni di telespettatori. Insomma, share sottotono soprattutto perché non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Era attesa, anzi attesissima. Si parla diche ieri, lunedì 20 dicembre, ha esordito alla conduzione di Pomeriggio 5 News aldi Barbara D'. Sarà proprio lei, la mezzobusto del Tg5, a sostituire fino al prossimo 10 gennaio Carmelita alla conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5. Unatteso dopo l'ottima parentesi in termini discorsa estate con Morning News. Ma la partenza, seppur brillante, non è stata delle migliori: la prima partetrasmissione ha raccolto il 13,08% di ascolti per 1,5 milioni di telespettatori; la seconda parte ha raccolto il 13,84% dicon 1,8 milioni di telespettatori. Insomma,sottotono soprattutto perché non si ...

