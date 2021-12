Silb-Confcommercio Campania | Niente feste in discoteca | mazzata mortale per il settore

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 dicembre 2021) “L’ordinanza del presidente De Luca che vieta leinrappresenta lafinale per unche dall’inizio della pandemia ha perso il 30% delle imprese che hanno chiuso definitivamente a causa del prolungato lockdown”. Ad affermarlo è Alessandro Esposito, presidente di. “L’attività delle discoteche è ripresa solo l’11 ottobre con ingressi contingentati e norme rigorose sul distanziamento che i locali in regola rispettano rigorosamente – continua Esposito -, per cui la sicurezza dei clienti e dei lavoratori è garantita. Ciò non avviene nelle strutture abusive e nelle centinaia di party illegali che sono fioriti ovunque per aggirare le regole”. Con l’Ordinanza regionale, secondo Esposito, “si rischia lo stesso paradosso: ...