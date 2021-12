Signorini vs Bruganelli, scontro al GF Vip: quello che è successo dietro le quinte (Di martedì 21 dicembre 2021) Il picco della puntata di ieri sera del GF Vip è stato lo scontro tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Dopo che il conduttore le ha tolto la parola, l’opinionista ha lasciato lo studio. La moglie di Paolo Bonolis ha fatto il suo comeback sulla poltroncina rossa soltanto un’ora dopo aver abbandonato la postazione. Una volta che Sonia è tornata, Alfonso ha cercato di riparare la situazione chiedendole un’opinione su Alessandro Basciano, ma lei si è subito vendicata: “Non so che dirti, quando lo conosceremo meglio saprò cosa dirti. Comunque adesso mi ridai la parola?“. Il pubblico ha iniziato ad applaudire la Bruganelli al grido di ‘Sonia, Sonia, Sonia‘ e Signorini ha cercato di mettere una pezza sul buco: “Povera Sonia le ho tolto la parola”. Anche in questo caso però l’opinionista ha risposto in ... Leggi su biccy (Di martedì 21 dicembre 2021) Il picco della puntata di ieri sera del GF Vip è stato lotra Soniae Alfonso. Dopo che il conduttore le ha tolto la parola, l’opinionista ha lasciato lo studio. La moglie di Paolo Bonolis ha fatto il suo comeback sulla poltroncina rossa soltanto un’ora dopo aver abbandonato la postazione. Una volta che Sonia è tornata, Alfonso ha cercato di riparare la situazione chiedendole un’opinione su Alessandro Basciano, ma lei si è subito vendicata: “Non so che dirti, quando lo conosceremo meglio saprò cosa dirti. Comunque adesso mi ridai la parola?“. Il pubblico ha iniziato ad applaudire laal grido di ‘Sonia, Sonia, Sonia‘ eha cercato di mettere una pezza sul buco: “Povera Sonia le ho tolto la parola”. Anche in questo caso però l’opinionista ha risposto in ...

Advertising

Skq7qZ : RT @Caramillax: @millygfvip @pazzeska6 Veramente credono che la Bruganelli, in funzione dell'essere moglie di Bonolis, abbia il potere di f… - Caramillax : @millygfvip @pazzeska6 Veramente credono che la Bruganelli, in funzione dell'essere moglie di Bonolis, abbia il pot… - StraNotizie : Signorini vs Bruganelli, scontro al GF Vip: quello che è successo dietro le quinte - Dorian221190 : RT @fraversion: Sonia Bruganelli che lascia lo studio del Grande Fratello dopo le frizioni con Signorini. #GFvip - zazoomblog : Gf Vip 6 lite tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli (che lascia lo studio) - #Alfonso #Signorini #Sonia… -