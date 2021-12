Sicilia | trovati i resti di cinque soldati e un bombardiere americano del 1943

(Di martedì 21 dicembre 2021) In, vicino a Sciacca (Agrigento), gli scavi realizzati dell’agenzia statunitense Defense Pow/Mia Accounting Agency hanno fatto emergere idi unB25 abbattuto nel luglio dele anche ididei sei piloti che erano a bordo. L’aereo fu abbattuto dalla contraerea tedesca nel corso operazione Husky, quella dello sbarco degli Alleati in. Dopo 78 anni, trentaamericani guidati dall’archeologo Clive Vella hanno scavato per un mese e mezzo nelle campagne e hanno ritrovato i preziosi reperti. Ora tutti isono stati portati negli Stati Uniti per le analisi, saranno studiati nei laboratori di Omaha, in Nebraska. Si cercherà di identificare con certezza le ...

Ritrovati a Sciacca, in provincia di Agrigento, i resti di un bombardiere statunitense B25 e di 5 dei 6 avieri a bordo. Argomenti trattatii resti di 5 soldati americani e di un bombardierei resti di 5 soldati americani e di un bombardiere: le ricerchei resti di 5 soldati americani e ...