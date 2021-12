Si ferma il giocatore seguito dalla Fiorentina | si teme un lungo stop!

(Di martedì 21 dicembre 2021) Una notizia che non farà di certo piacere ai tifosi della. Ilentrato da tempo nelle grazie della società di Rocco Commisso, Jonathan Ikonè, avrebbe subìto un infortunio alla caviglia. Nonostante il guaio fisico, assicura serieanews.com, la società toscana sembrerebbe comunque interessata a portare a termine la già ben avviata trattativa. Ikone, stop,(Photo by Thomas Eisenhuth/Getty Images)L’annuncio dell’allenatore Gourvennec, allenatore del Lille, durante la conferenza stampa di vigilia del match di Ligue 1 contro il Bordeaux, lasciano leggera apprensione nell’ambiente viola: “Ikonè si è infortunato alla caviglia, dopo il colpo subito contro l’Auxerre. Si tratta di una distorsione con interessamento dei legamenti per cui salterà alcune partite“. Nel caso fosse conta ...

Ultime Notizie dalla rete : ferma giocatore

La formazione di mister Stefano Vecchi (exdel Fiorenzuola tra il 1993 il 1997) ha ... grande anticipo di Guerra sul primo palo, Battaiola superato ma l'arbitrotutto per posizione di ...La Feralpi di mister Stefano Vecchi (exdel Fiorenzuola tra il 1993 il 1997 con 132 ... grande anticipo di Guerra sul primo palo, Battaiola superato ma l'arbitrotutto per posizione di ...Fermato un uomo dai Falchi per la rapina a mano armata ai danni del calciatore del Napoli Adam Ounas, avvenuta sabato scorso a Posillipo, poco distante dalla casa dell'atleta algerino, alla vigilia de ...(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Tre giocatori squalificati per una giornata e 10 mila euro di ammenda al Milan per i cori di discriminazione territoriale: lo ha deciso il giudice sportivo della serie ...