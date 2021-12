Shevchenko | «Il Genoa ha dato tutto Mercato? Ho una richiesta per il ds»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Andriy, allenatore del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta Andriy, allenatore del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. REAZIONE – «La risposta è stata importante. I ragazzi hannoin campo con cuore e grinta, il punto è meritato. Abbiamo cercato di mettere il nostro impegno in campo, i tifosi vogliono vedere questo».– «Mi piacerebbe cambiare modulo in certe partite, se trovassimo giocatori funzionali per il 4-3-3 sarebbe magnifico. Questa è la miaal direttore sportivo». PORTANOVA – «Ha giocato poco, ma quando è entrato ha sempre fatto buone ...

... l' Atalanta chiude il 2021 con un deludente pareggio a reti inviolate in casa del. Secondo punto invece per il Grifone durante la gestione, il primo a Marassi, e liguri adesso a ...6,5: la vittoria resta un miraggio ma intanto si accontenta di fermare l'Atalanta fuori casa, e non è poco se si considera che finora c'era riuscita soltanto l'Inter. Il suoin ...GENOVA (ITALPRESS) – L’Atalanta sbatte sul muro di un Genoa attento e combattivo, che riesce a conquistare il primo punto casalingo della gestione Shevchenko grazie allo 0-0 imposto ai più quotati avv ...L’Atalanta, stanca e con qualche assenza di troppo, rallenta in questo finale di anno. Sabato la sconfitta casalinga contro la Roma, stasera un pareggio 0-0 nel freddo di Marassi, contro un buon Genoa ...