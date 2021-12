Sesso con minorenni e prostituzione, condannato a 11 anni Francesco Pampa (Di martedì 21 dicembre 2021) Il monrealese Francesco Pampa è stato condannato a undici anni di carcere. A 4 anni l’ex socio Massimiliano Vicari. Condanna a 2 anni per Filippo Giardi, anche lui di Monreale. Sono le condanne decise dal giudice per l’udienza preliminare Rosario Di Gioia. I tre sono stati processati in abbreviato dopo l’inchiesta della Procura di Palermo (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 21 dicembre 2021) Il monrealeseè statoa undicidi carcere. A 4l’ex socio Massimiliano Vicari. Condanna a 2per Filippo Giardi, anche lui di Monreale. Sono le condanne decise dal giudice per l’udienza preliminare Rosario Di Gioia. I tre sono stati processati in abbreviato dopo l’inchiesta della Procura di Palermo (Monrealelive.it)

