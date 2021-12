Serie C, Catania: attesa dal Tribunale la decisione per il futuro del club etneo (Di martedì 21 dicembre 2021) Il giorno della sentenza, forse definitiva, riguardante il possibile fallimento del Catania è arrivato. I rossazzurri stanno per conoscere il futuro del proprio club Leggi su mediagol (Di martedì 21 dicembre 2021) Il giorno della sentenza, forse definitiva, riguardante il possibile fallimento delè arrivato. I rossazzurri stanno per conoscere ildel proprio

Advertising

Mediagol : Serie C, Catania: attesa dal Tribunale la decisione per il futuro del club etneo - BlunoteWeb : Serie C/C: Catania, terminata l’udienza prefallimentare - AIA_catAnIA : SERIE C per il nostro Antonio, impegnato mercoledi 22 Dicembre in Lucchese - Imolese @aiaroma1 @aiaoristano - AIA_catAnIA : SERIE C per il nostro Ferdinando, impegnato mercoledi 22 Dicembre come Quarto Ufficiale in Pro Sesto - Giana Ermin… - NincoNa95733718 : @Ciro_Marvel @LSquame @IlRossoNero77 @CucchiRiccardo Se al posto del Napoli in alta serie A ci fosse il Catania pas… -