Serie B | irrompe il Covid Il Parma ritrova la vittoria | fughina Pisa

(Di martedì 21 dicembre 2021)B, ildi Iachini trova la prima. Iltenta la fuga. Due partite rinviate perLa capolista se ne va! Ilconferma la prima posizione del campionato diB battendo il Cosenza in trasferta per 2-0 grazie ai gol di Toure e Cohen (su rigore la rete di quest’ultimo) e se ne va a +4 sulla seconda in classifica, il Brescia, fermato sull’1-1 dal Cittadella. Vantaggio siglato dai veneti al 52? con Antonucci, poi il pari di Moreo e rimonta solo sfiorata per la formazione di Inzaghi, ora a -4 dalla vetta. Al terzo postola Cremonese. La formazione grigiorossa si è imposta con un perentorio 4-1 in casa dell’Ascoli e si è portata al terzo posto, superando momentaneamente il Lecce che avrebbe dovuto scendere in campo ...