Serie B | giornata 18 | pari del Brescia | il Pisa allunga in vetta

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il vince a Cosenza e a +4 sul nella 18 di B. Poker della Cremonese all'Ascoli, tornano a vincere Parma, Frosinone e Crotone. Rinviata Benevento-Monza per cinque positività al covid nel gruppo squadra dei brianzoli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Stessa decisione anche per Lecce-Vicenza, posticipo di, per due positività nelle fila dei salentini. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. B, 18: Cosenza-0-2, -Cittadella 1-1, Ascoli-Cremonese 1-4 Vola il, che stacca le inseguitrici grazie alla terza vittoria consecutiva: 0-2 sul campo del Cosenza, che subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e non si schioda ...

Ultima giornata di andata più che positiva in serie D maschile per Prato e Montemurlo, mentre Vaiano non sorride. Il Prato Basket Giovane targato Lo Conte Edile Costruzioni blinda la seconda posizione ... Archiviato il diciottesimo turno di campionato, la Serie A torna oggi in campo con due match valevoli per la 19ª giornata.