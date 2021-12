Serie A, l’Udinese si presenterà in campo contro la Salernitana (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ sempre più giallo sul primo match della 19esima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra Udinese e Salernitana è stata posticipata a causa dei casi positivi al Covid-19 riscontrati nella squadra di Colantuono. L’Asl ha vietato la partenza della Salernitana. “L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività al Covid nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”. Secondo quanto apprende l’Ansa l’Udinese si presenterà regolarmente alle 18.30 alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ sempre più giallo sul primo match della 19esima giornata del campionato diA, la sfida tra Udinese eè stata posticipata a causa dei casi positivi al Covid-19 riscontrati nella squadra di Colantuono. L’Asl ha vietato la partenza della. “L’U.S.1919, a seguito di accertate positività al Covid nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla LegaA e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”. Secondo quanto apprende l’Ansasiregolarmente alle 18.30 alla ...

