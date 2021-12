Serie A live oggi | formazioni e diretta | Genoa - Atalanta e Juventus - Cagliari

Advertising

chetempochefa : “È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' Riascoltiamo @frankgabbani live al p… - SouzaEluam : RT @Corriere: Juventus-Cagliari: Allegri si affida in attacco al trio Bernardeschi, Morata e Kean Live 0-0 - Corriere : Juventus-Cagliari: Allegri si affida in attacco al trio Bernardeschi, Morata e Kean Live 0-0 - news_mondo_h24 : Serie A, Genoa-Atalanta 0-0 e Juventus-Cagliari 0-0 LIVE - mrliambi : RT @sports_tv_ea: -

Ultime Notizie dalla rete : Serie live

Con l'incubo - di nuovo - Covid che aleggia sulla (e non solo), il nostro massimo campionato si appresta a chiudere in bellezza questo 2021. E quindi, dopo lo slittamento di Udinese - Salernitana , i ...A, calendario - Classifica Genoa - Atalanta, segui qui la diretta GENOA : Sirigu; Biraschi, ...Juventus - Cagliari, segui qui la diretta JUVENTUS : Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, ...La partita Juventus - Cagliari del 21 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la diciannovesima giornata del camp ...Le probabili formazioni di Juve-Cagliari SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi. Dopo il successo contro il Bologna, la Juventus (quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio) c ...