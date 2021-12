Serie A, la Salernitana non parte per la trasferta di Udine (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana con un comunicato stampa ha informato che non scenderà in campo per la 19esima giornata di Serie A in programma alle 18.30 Oggi alle 18.30 non si disputerà Udinese-Salernitana. Il club granata nella notte ha diramato un comunicato. Sono state accertate delle positività Covid all’interno del gruppo squadra e come disposto dalla Asl di Salerno sono sospense ogni attività. Pertanto i calciatori non saranno campo a Udine. Getty ImagesLa società fa sapere di aver comunicato il fatto alla Lega calcio e di rendersi “disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”. Piove ancora sul bagnato in casa Salernitana. La squadra è ultima in classifica e in diciotto giornate di campionato ha ottenuto solo due vittorie e ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021) Lacon un comunicato stampa ha informato che non scenderà in campo per la 19esima giornata diA in programma alle 18.30 Oggi alle 18.30 non si disputeràse-. Il club granata nella notte ha diramato un comunicato. Sono state accertate delle positività Covid all’interno del gruppo squadra e come disposto dalla Asl di Salerno sono sospense ogni attività. Pertanto i calciatori non saranno campo a. Getty ImagesLa società fa sapere di aver comunicato il fatto alla Lega calcio e di rendersi “disponibile ad ogni tipo di accertamento dadelle autorità sanitarie locali”. Piove ancora sul bagnato in casa. La squadra è ultima in classifica e in diciotto giornate di campionato ha ottenuto solo due vittorie e ...

