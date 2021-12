Serie A, il Covid rinvia una partita: l’incubo ritorno (Di martedì 21 dicembre 2021) Una partita del diciannovesimo turno di Serie A non si giocherà a causa dei troppi positivi al Covid. Il campionato torna ad avere paura. Serie A (Getty Images)Tra oggi e domani si gioca la diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima prima della pausa. natalizia. L’Inter, campione d’inverno, vuole chiudere l’anno con la settima vittoria consecutiva e consolidare un momento di forma decisamente positivo. A meno quattro dai nerazzurri ci sono Napoli e Milan; i partenopei, dopo aver ritrovato il successo, cercano conferme contro lo Spezia mentre i rossoneri hanno bisogno di vincere dopo un punto in due partite. Cerca il riscatto anche l’Atalanta reduce dalla pesante sconfitta interna contro la Roma. In ottica quarto posto, la Juventus non può fallire l’appuntamento casalingo contro il Cagliari. I ragazzi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 dicembre 2021) Unadel diciannovesimo turno diA non si giocherà a causa dei troppi positivi al. Il campionato torna ad avere paura.A (Getty Images)Tra oggi e domani si gioca la diciannovesima giornata diA, l’ultima prima della pausa. natalizia. L’Inter, campione d’inverno, vuole chiudere l’anno con la settima vittoria consecutiva e consolidare un momento di forma decisamente positivo. A meno quattro dai nerazzurri ci sono Napoli e Milan; i partenopei, dopo aver ritrovato il successo, cercano conferme contro lo Spezia mentre i rossoneri hanno bisogno di vincere dopo un punto in due partite. Cerca il riscatto anche l’Atalanta reduce dalla pesante sconfitta interna contro la Roma. In ottica quarto posto, la Juventus non può fallire l’appuntamento casalingo contro il Cagliari. I ragazzi ...

