Serie A, gli acciacchi della "Vecchia Signora": Allegri 2.0 e la crisi della Juventus (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo un quinquennio glorioso sulla panchina bianconera, Massimiliano Allegri a distanza di due stagioni dalla sua separazione con la Vecchia Signora, decide di ritornare a guidare la Juventus. Dopo 6 mesi il bilancio è nettamente negativo

