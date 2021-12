Serie A, domani c’è Inter-Torino: le probabili formazioni (Di martedì 21 dicembre 2021) Le probabili formazioni di Inter-Torino, match della diciannovesima giornata della Serie A Torna in campo la Serie A per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’Inter e il Torino in programma per le ore 18:30 di domani 22 dicembre: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: dubbio a centrocampo Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio il girone di andata e per farlo punta sulla formazione tipo. In porta dunque Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il trio difensivo. A centrocampo non ci sarà Barella fermo per squalifica: al suo posto pronto Vidal che però deve superare la ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ledi, match della diciannovesima giornata dellaA Torna in campo laA per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’e ilin programma per le ore 18:30 di22 dicembre: ecco le. Qui: dubbio a centrocampo Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio il girone di andata e per farlo punta sulla formazione tipo. In porta dunque Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il trio difensivo. A centrocampo non ci sarà Barella fermo per squalifica: al suo posto pronto Vidal che però deve superare la ...

