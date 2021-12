Serie A, domani c’è Inter-Torino: le probabili formazioni (Di martedì 21 dicembre 2021) Le probabili formazioni di Inter-Torino, match della diciannovesima giornata della Serie A Torna in campo la Serie A per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’Inter e il Torino in programma per le ore 18:30 di domani 22 dicembre: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: dubbio a centrocampo Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio il girone di andata e per farlo punta sulla formazione tipo. In porta dunque Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il trio difensivo. A centrocampo non ci sarà Barella fermo per squalifica: al suo posto pronto Vidal che però deve superare la ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ledi, match della diciannovesima giornata dellaA Torna in campo laA per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’e ilin programma per le ore 18:30 di22 dicembre: ecco le. Qui: dubbio a centrocampo Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio il girone di andata e per farlo punta sulla formazione tipo. In porta dunque Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il trio difensivo. A centrocampo non ci sarà Barella fermo per squalifica: al suo posto pronto Vidal che però deve superare la ...

Advertising

megabasket : Domani alle 19.00 l’Umana incontra Empoli - MCalcioNews : Serie B, sette club colpiti dal Covid: domani ci sarà un assemblea di Lega riguardo le ultime due giornate - bresciasport : SERIE B: L’ATS STOPPA IL MONZA MA È CAOS. DOMANI LA DECISIONE Domani la decisione della Lega di Serie B sul possib… - scudo75 : RT @NonCliente: Ufficiale: Record negativo allo Stadium per una partita di Serie A. Solo 11 197 spettatori a vedere la grande JUVE. Senza t… - CorneliaHale94 : @emmemme77 @RaiUno In Germania debutta senza troppo entusiasmo la serie Il giro del mondo in 80 giorni sulla ZDF or… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Serie B, allarme Covid. Monza bloccato dall'Ats: fino al 29 niente partite Si va dunque verso il rinvio di entrambi i match, anche se la decisione finale spetta alla Lega Serie B , che durante la riunione in programma domani potrebbe decidere di rimandare i prossimi due ...

Famiglia Cristiana festeggia 90 anni. Il Papa: Servite la verità - Primaonline Nel numero in edicola e in parrocchia - si legge in una nota - a partire da domani, giovedì 23 ... Luciano Regolo e don Stefano Stimamiglio, attuali direttore e condirettori, annunciando una serie di ...

Serie A. Domani sera Empoli - Milan, tutte le info sui biglietti Tuttocampo Serie A: in campo Venezia-Lazio e Sassuolo-Bologna In campo alle 16.30 Venezia-Lazio e Sassuolo-Bologna. Una grana dopo l'altra, così la Lazio avvicina l'ultima sfida dell'anno in casa del Venezia. Dopo la festa indigesta con tanto di 'strigliata' di ...

Tuttosport - Thiago Motta out dopo Napoli-Spezia, domani colloqui decisivi con Marco Giampaolo Domani i dirigenti dello Spezia avranno i colloqui decisivi, specie con Marco Giampaolo, che sembra il principale candidato alla sostituzione di Thiago. Ultime Serie A. “La gara di oggi, con il Napoli ...

Si va dunque verso il rinvio di entrambi i match, anche se la decisione finale spetta alla LegaB , che durante la riunione in programmapotrebbe decidere di rimandare i prossimi due ...Nel numero in edicola e in parrocchia - si legge in una nota - a partire da, giovedì 23 ... Luciano Regolo e don Stefano Stimamiglio, attuali direttore e condirettori, annunciando unadi ...In campo alle 16.30 Venezia-Lazio e Sassuolo-Bologna. Una grana dopo l'altra, così la Lazio avvicina l'ultima sfida dell'anno in casa del Venezia. Dopo la festa indigesta con tanto di 'strigliata' di ...Domani i dirigenti dello Spezia avranno i colloqui decisivi, specie con Marco Giampaolo, che sembra il principale candidato alla sostituzione di Thiago. Ultime Serie A. “La gara di oggi, con il Napoli ...