Serie A | diciannovesima giornata | programma | sfide e diretta tv

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ultima gara del 2021 per laA che manda in campo ladel massimo campionato italiano di calcio. Ecco tutte ledi questo turno pre-natalizio con il, gli orario, lee le varie dirette tv che si susseguiranno tra martedì e mercoledì.A,: lee latv delle varie partite In questo ultimo turno infrasettimanale, che pone fine al 2021 calcistico italiano, saranno diverse le partite importanti da non sbagliare per le squadre di testa. Si parte martedì con l’Udinese, reduce dalla super vittoria sul Cagliari, che ospita in casa una Salernitana sempre più in crisi. L’Atalanta, a Marassi, dovrà vincere sul campo ...

Tutto pronto per Genoa - Atalanta, sfida valevole per lagiornata del campionato diA 2021/2022 . L'arrivo in panchina di Shevchenko non è riuscito a dare la svolta sperata ai rossoblù, che se la dovranno vedere con una Dea vogliosa di ...Tutto pronto per Juventus - Cagliari, sfida valevole per lagiornata del campionato diA 2021/2022 . I bianconeri vogliono altri tre punti all'Allianz Stadium per continuare a salire in classifica contro un Cagliari in crisi nera, al ...Nell'infrasettimanale della diciannovesima giornata di campionato l'Empoli accoglierà ... solo un punto raccolto nelle ultime due partite di Serie A e terzo posto in classifica, a 4 lunghezze dalla ...Dopo la bella vittoria interna ai danni del Genoa, la Lazio si prepara per l'ultimo impegno del suo 2021. Per la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d'andata, i ...