Sereni: “Dopo G20 presidenza Ocse, centrale sarà il tema del debito” (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – “Con la presidenza del G20 l’Italia ha dimostrato di avere la capacità di influire nel dibattito europeo e transatlantico ed ogni ambasciata può avere un ruolo se si proietta in questo orizzonte, nell’Ue e nel legame con gli alleati statunitensi scommettendo sul dialogo ed il multilateralismo”. Lo ha detto all’Ansa la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, a margine della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici. Sereni ha ricordato che l’Italia, Dopo il G20, avrà due altri importanti presidenze: quella del Consiglio d’Europa, un organismo chiave sul tema dei diritti umani e dello stato di diritto, e la presidenza dell’Ocse: un format con le grandi economie in cui – ha sottolineato la viceministra – dovremo “discutere i parametri per trattare il ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – “Con ladel G20 l’Italia ha dimostrato di avere la capacità di influire nel dibattito europeo e transatlantico ed ogni ambasciata può avere un ruolo se si proietta in questo orizzonte, nell’Ue e nel legame con gli alleati statunitensi scommettendo sul dialogo ed il multilateralismo”. Lo ha detto all’Ansa la viceministra degli Esteri, Marina, a margine della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici.ha ricordato che l’Italia,il G20, avrà due altri importanti presidenze: quella del Consiglio d’Europa, un organismo chiave suldei diritti umani e dello stato di diritto, e ladell’: un format con le grandi economie in cui – ha sottolineato la viceministra – dovremo “discutere i parametri per trattare il ...

Advertising

Lopinionista : Sereni: 'Dopo G20 presidenza Ocse, centrale sarà il tema del debito' - PalliCaponera : @CuoreDora @ilaria_nofasci @criflower A 21 anni mi sono ammalata gravemente. Nel team degli ematologi c'era il dott… - marilenagasbar1 : RT @phildancefc: @DSantanche @GiorgiaMeloni Due anni migliaia di morti protocolli mai visti prima privi di ogni senso logico scientifico co… - 10clarenc3 : @emsiclaire5 @simabastaroghi Chi me lo dice in faccia state sereni che la smette subito dopo. Solo che non posso sp… - phildancefc : @DSantanche @GiorgiaMeloni Due anni migliaia di morti protocolli mai visti prima privi di ogni senso logico scienti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sereni Dopo Milan, Pioli: 'Interpretazione della regola sbagliata su Giroud. Ibra out, ecco quando torna Leao. Theo...' ... 'È normale che quando non arrivano i risultati si debba essere meno sereni, ma più determinati, ... Lo stiamo superando e la supereremo dopo la sosta. La partita è importante per noi, per la classifica, ...

Sereni, dopo G20 presidenza Ocse, centrale sarà tema debito Marina Sereni ha ricordato che l'Italia, dopo il G20, avrà due altri importanti presidenze: quella del Consiglio d'Europa, un organismo chiave sul tema dei diritti umani e dello stato di diritto, e ...

Sereni, dopo G20 presidenza Ocse, centrale sarà tema debito ANSA Nuova Europa Mesina, terza notte in carcere: “Apparso più sereno” Graziano Mesina, dopo la terza notte a Badu ‘e Carros, ha ricevuto la visita di uno dei suoi legali, Beatrice Goddi (l’altra è Maria Luisa Vernier). L’ex re del Supramonte, catturato sabato a Desulo d ...

Mesina: patteggia la coppia di Desulo che lo ha nascosto in casa Basilia Puddu ha concordato un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa, 3 anni invece al marito Antioco Gioi. I due coniugi - difesi dall'avvocato Gian Cristian Melis - erano finiti agli arresti dom ...

... 'È normale che quando non arrivano i risultati si debba essere meno, ma più determinati, ... Lo stiamo superando e la supereremola sosta. La partita è importante per noi, per la classifica, ...Marinaha ricordato che l'Italia,il G20, avrà due altri importanti presidenze: quella del Consiglio d'Europa, un organismo chiave sul tema dei diritti umani e dello stato di diritto, e ...Graziano Mesina, dopo la terza notte a Badu ‘e Carros, ha ricevuto la visita di uno dei suoi legali, Beatrice Goddi (l’altra è Maria Luisa Vernier). L’ex re del Supramonte, catturato sabato a Desulo d ...Basilia Puddu ha concordato un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa, 3 anni invece al marito Antioco Gioi. I due coniugi - difesi dall'avvocato Gian Cristian Melis - erano finiti agli arresti dom ...