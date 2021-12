Seregno-Triestina | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021)in campo questo pomeriggio a partire dalle 14.30, per la 20a giornata del campionato diC Girone A. I padroni di casa vogliono chiudere l’anno con un successo per tornare all’interno della griglia playoff, mentre gli ospiti mirano a consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica. Ecco come le duepotrebbero scendere in campo all’inizio. Statistiche e curiosità diIlsi presenta alla gara odierna, la prima del girone di ritorno, con 23 punti in classifica (6 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte). Sabato scorso a Piacenza, la squadra allenata da Mariani, ha chiuso la sfida con un utile pareggio per 1-1, deciso dalle reti di Dubickas per i padroni di casa e dall’autogol di Gonzi nei secondi ...