Senato | questore De Poli | ' spesa nominale ridotta del 7%'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il trend è decrescente ed è ancora più marcato se mettiamo a confronto i dati del 2020 con quelli del 2012: in questo periodo, infatti, la spesa nominale effettiva del Senato si è ridotta del 7,09% senza tenere conto degli effetti inflazionistici". Lo ha detto in aula il questore Antonio De Poli nel corso dell'esame del Bilancio interno di Palazzo Madama. "A confermare l'andamento positivo è un altro dato: il rapporto tra la spesa effettiva del Senato e la spesa statale è pari a 0,045%. In 14 anni, dal 2006 al 2020, tale rapporto è sceso da 0,083 a 0,045", ha aggiunto De Poli. "Con il rinnovo delle infrastrutture informatiche, Palazzo Madama ha accolto la sfida del digitale, per un ...

Senato: questore De Poli, ‘dal 2013 al 2021 risparmi pari a 322,5 mln’ Roma, 21 dic (Adnkronos) – “Il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si è ridotto dal 2013 al 2021 per un importo pari a circa 322,5 milioni di euro. Sono tutte risorse che, visto che ven ...

