Senato, la proposta contro i transfughi: chi cambia gruppo perde rimborsi e incarichi. E il Misto diventa "non iscritti" (come a Bruxelles) (Di martedì 21 dicembre 2021) Taglio dei rimborsi e perdita degli incarichi per scoraggiare i cambi di casacca, con la trasformazione del gruppo Misto in un "gruppo dei non iscritti" con meno fondi e meno prerogative, ispirato a quello che esiste all'Europarlamento. E la riduzione da 14 a 10, mediante accorpamento, del numero delle Commissioni permanenti. Sono i contenuti del testo base per la riforma del Regolamento del Senato, necessaria in vista del taglio degli scranni (da 315 a 200) che entrerà in vigore dalla prossima legislatura. La proposta, elaborata da un Comitato ristretto con i rappresentanti di tutti i partiti è stata discussa dall'apposita Giunta nella seduta del 21 dicembre, in vista di un'approvazione a cui la presidente dell'assemblea, Elisabetta Casellati, vuol ...

