(Di martedì 21 dicembre 2021) “Il bilancio delè un segnale di attenzione in un momento di grande difficoltà per il Paese”. Lo afferma ilre questore Antonio De Poli. sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

massimobitonci : #LeggeDiBilancio: la @LegaSalvini cancella l’IRAP a 835.000 partite IVA! Grazie alle nostre proposte, già dal 2022… - ItaliaViva : Deleghe al governo in materia di disabilità, la dichiarazione di voto di @davidefaraone ??… - giuliainnocenzi : Prima vittoria! La Camera ha votato per vietare l’uccisione dei pulcini maschi dal 2026! La palla passa al Senato:… - LaNotiziaQuoti : L’emendamento, a prima firma della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, è un lavoro di squadra con il Sindac… - CorriereCitta : Senato, dal 2013 al 2021 risparmiati 322,5 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Senato dal

Non partecipa alla calendarizzazione della Camera Fratelli d'Italia che contesta la procedura, perché, dice, la legge di bilancio non è stata ancora approvata. Dopo un mese di stallo ...La legge di Bilancio, approvataConsiglio dei ministri il 29 ottobre, dovrebbe esser approvata dall'aula delprima di Natale, per poi passare in pochi giorni alla Camera (ovviamente ...Via libera al superbonus del 110% senza alcun tetto Isee. La commissione Bilancio del Senato ha votato l'emendamento alla Manovra 2022 che modifica la norma ...Rinvio pagamento cartelle esattoriali a 180 giorni, invece degli ordinari 60 giorni: lo prevede un emendamento alla manovra, riformulato e approvato ...