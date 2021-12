Scuole in isole minori, 9 milioni in 3 anni: approvato emendamento alla manovra. Casa (M5S): “Grande risultato” (Di martedì 21 dicembre 2021) “È un Grande risultato l’approvazione in Commissione Bilancio al Senato dell’emendamento che stanzia 9 milioni di euro fino al 2024 per l’indennità di sede disagiata a favore di tutti i docenti le Scuole delle piccole isole. Si tratta di un provvedimento che ho fortemente voluto, che arriva dopo mesi d’impegno e dopo l’approvazione poche settimane fa di una specifica risoluzione della Commissione Cultura”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 dicembre 2021) “È unl’approvazione in Commissione Bilancio al Senato dell’che stanzia 9di euro fino al 2024 per l’indennità di sede disagiata a favore di tutti i docenti ledelle piccole. Si tratta di un provvedimento che ho fortemente voluto, che arriva dopo mesi d’impegno e dopo l’approvazione poche settimane fa di una specifica risoluzione della Commissione Cultura”. L'articolo .

