Scuola: Renzi, 'non si può cambiare esame maturità con legge Bilancio' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Nella legge di Bilancio non ci si mette un emendamento per cambiare l'esame di maturità, ci sta come i cavoli a merenda". Insegnanti e studenti "hanno il diritto di sapere come sarà l'esame di maturità". Se ci sono problemi legati al Covid "si fa una bella discussione in Parlamento, la cosa fondamentale è dare certezza, contesto che con un'ordinanza si possa fare come ti pare". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite a 'L'Aria che tira' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Nelladinon ci si mette un emendamento perl'di, ci sta come i cavoli a merenda". Insegnanti e studenti "hanno il diritto di sapere come sarà l'di". Se ci sono problemi legati al Covid "si fa una bella discussione in Parlamento, la cosa fondamentale è dare certezza, contesto che con un'ordinanza si possa fare come ti pare". Lo ha affermato Matteo, ospite a 'L'Aria che tira' su La7.

