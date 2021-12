Scuola in dad dopo le vacanze di Natale? Le mosse del governo, cosa può accadere davvero (Di martedì 21 dicembre 2021) A suggerirlo ieri è stato Massimo Galli: «Se la situazione Covid in Italia dovesse peggiorare, si potrebbe pensare ad allungare le vacanze scolastiche di Natale per i... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 dicembre 2021) A suggerirlo ieri è stato Massimo Galli: «Se la situazione Covid in Italia dovesse peggiorare, si potrebbe pensare ad allungare lescolastiche diper i...

Advertising

petergomezblog : Militari a scuola per tamponi anti-dad, presidi rassegnati: “Piano Figliuolo? L’esercito non si è visto, i contagi… - Nutizieri : Ipotesi Dad per i non vaccinati: stroncatura dall'opposizione, genitori in sit-in sotto i palazzi della Regione… - E__Io__Pago : RT @papito1492: Comunque, i miei conoscenti stanno prendendo il covid dai figli che vanno a scuola. Ecco cosa succede a demonizzare la DAD - Fraa_Twt : @TAEMNlE perché uno della classe mia è positivo e la scuola c'ha messo in dad tranquilla mi sono fatta il tampone è sono negativa - robba07 : @1972book @AdrianaSpappa Da noi è stata una scelta autonoma dei genitori in classi già dimezzate dai contagi e dove… -