Scuola, fare la scelta giusta farebbe risparmiare 400 milioni di euro l'anno (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra due settimane partono le iscrizioni al prossimo anno scolastico. I bocciati annualmente costano alla collettività quasi un miliardo e 200 milioni. Se tutti seguissero il consiglio orientativo dei prof delle medie, questa cifra potrebbe ridursi di un terzo, ma quasi 4...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola fare Illusioni perdute: un Balzac sontuoso che parla al presente ... che si illude di dare la scalata all'alta società ma ne verrà stritolato - è una scuola di cinismo ... 'Se non puoi fare favori attraverso il giornale, non esisti'. 'Per fare una buona recensione, ...

Ravanusa, scuola danneggiata da esplosione: presidente scrive a Mattarella Aiutateci, sostenendoci per fare in modo che i ragazzi e i bambini possano ritornare nella loro scuola dal colore blu come il cielo, insieme ai propri compagni per potere raccontare e raccontarsi'. ...

Scuola, al via le iscrizioni: come fare la scelta giusta La Repubblica Omicron, la variante avanza nel mondo: tornano i lockdown e le frontiere chiuse La mappa I dati Dalla Gran Bretagna a Israele, dalla Scandinavia al Canada la diffusione della variante Omicron sta spingendo i governi di tutto il mondo ad aumentare le restrizioni nonostante la volontà ...

Così le famiglie hanno risposto alla chiusura delle scuole La chiusura delle scuole durante la pandemia potrebbe avere conseguenze di lungo periodo sui divari di genere. Disoccupate o in smart working, sono state quasi sempre le donne a occuparsi dei figli in ...

