Scuola, fare la scelta giusta farebbe risparmiare 400 milioni di euro l'anno (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra due settimane partono le iscrizioni al prossimo anno scolastico. I bocciati annualmente costano alla collettività quasi un miliardo e 200 milioni. Se tutti seguissero il consiglio orientativo dei prof delle medie, questa cifra potrebbe ridursi di un terzo, ma quasi 4... Leggi su repubblica (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra due settimane partono le iscrizioni al prossimoscolastico. I bocciati annualmente costano alla collettività quasi un miliardo e 200. Se tutti seguissero il consiglio orientativo dei prof delle medie, questa cifra potrebbe ridursi di un terzo, ma quasi 4...

Advertising

raffaellapaita : 'Invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose. Dobbiamo difendere la normalità raggiun… - unfxxkwitble : @i93liam No io sono andata a scuola e ci hanno fatto il tampone rapido se sarebbe risultato positivo avremmo dovuto… - ahorandogg : niente da fare le vacanze estive e le vacanze natalizie sono belle solo perché non c'è scuola per il resto le eviterei accuratamente - LNN999 : RT @ClaudioDeglinn2: DRAGHI UN NONNO CATTIVO! Ricordiamo i bimbi senza latte e cibo morti in Grecia! I bambini costretti al Gren pass sui… - giuliii_gr : @DracarysInferno Quando c'è un positivo in ufficio/a scuola/ecc i tamponi dovrebbero farli fare -