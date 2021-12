Scuola, fare la scelta giusta farebbe risparmiare 400 milioni di euro l'anno (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra due settimane partono le iscrizioni al prossimo anno scolastico. I bocciati annualmente costano alla collettività quasi un miliardo e 200 milioni. Se tutti seguissero il consiglio orientativo dei prof delle medie, questa cifra potrebbe ridursi di un terzo, ma quasi 4... Leggi su repubblica (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra due settimane partono le iscrizioni al prossimoscolastico. I bocciati annualmente costano alla collettività quasi un miliardo e 200. Se tutti seguissero il consiglio orientativo dei prof delle medie, questa cifra potrebbe ridursi di un terzo, ma quasi 4...

