Scuola, aumentano i contagi: le famiglie anticipano le vacanze per salvare il Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) aumentano i contagi a Scuola: secondo gli ultimi dati le classi in dad sono 10 mila e c’è chi decide volontariamente di disertare le lezioni per evitare contatti con positivi e quindi eventuali quarantene nei giorni di Natale. Per il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, “la situazione generale delle scuole sta peggiorando. L’ultimo dato è quello delle 10 mila classi in dad su 400 mila ma negli ultimi giorni crediamo sia aumentato”. Giannelli sottolinea però che “siamo ancora lontani dai numeri dell’anno scorso ma la curva è in aumento e la speranza è che si riesca a fermare questa nuova variante”. Il presidente valuta come “corretta” l’ipotesi di un Green pass obbligatorio anche per gli studenti anche se vede molte difficoltà nella sua concreta attuazione. “Se si dice che serve il Green ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021): secondo gli ultimi dati le classi in dad sono 10 mila e c’è chi decide volontariamente di disertare le lezioni per evitare contatti con positivi e quindi eventuali quarantene nei giorni di. Per il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, “la situazione generale delle scuole sta peggiorando. L’ultimo dato è quello delle 10 mila classi in dad su 400 mila ma negli ultimi giorni crediamo sia aumentato”. Giannelli sottolinea però che “siamo ancora lontani dai numeri dell’anno scorso ma la curva è in aumento e la speranza è che si riesca a fermare questa nuova variante”. Il presidente valuta come “corretta” l’ipotesi di un Green pass obbligatorio anche per gli studenti anche se vede molte difficoltà nella sua concreta attuazione. “Se si dice che serve il Green ...

