Scoop al GF Vip | Giucas Casella | “Ho avuto un flirt anche con Nathalie Caldonazzo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021)è entrata nella casa del Grande Fratello Vip appena è cominciata la sua avventura ha dichiarato di essere emozionata, ha il cuore al mille per mille ed è molto felice di esser entrata a far parte del reality in onda su Canale 5. Inoltre la showgirl ha dichiarato di conoscere un po’ di persone nella Casa, non ha intenzione di farsi pregiudizi su tutti coloro che non conosce, infatti è desiderosa di vedere cosa potrebbe accadere. Alfonso Signorini ha puntualizzato cheè single ed è convinta che forse nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe trovare l’amore giusto, spera di trovarlo, magari nel caso entrasse qualche concorrente della sua stessa età. Dopo aver scambiato due parole con i coinquilini della Casa, Alfonso Signorini ha richiamato lae ...