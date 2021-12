Sci di fondo, Tour de Ski 2022: i convocati dell’Italia, 15 azzurri al via. Spicca Federico Pellegrino (Di martedì 21 dicembre 2021) Alfred Stauder, direttore tecnico della Nazionale Italiana di sci di fondo, ha diramato le convocazioni per il Tour de Ski, prestigiosa kermesse a tappe in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. Al via da Lenzerheide (Svizzera), dove andranno in scena una sprint in tecnica libera e 10/15 km in tecnica classica (28-29 dicembre), ci saranno ben quindidi azzurri (9 uomini e 6 donne). Tra gli uomini Spiccano Federico Pellegrino (che punterà a fare bene nelle due sprint) e Francesco De Fabiani. Dopo l’appuntamento elevetico si andrà a Oberstdorf (Germania) per 10/15 km a tecnica libera (31 dicembre) e la sprint a tecnica classica (1° gennaio), poi la grande conclusione in Val di Fiemme con 10/15 km in tecnica classica prima della scalata all’Alpe del Cermis (3-4 gennaio). Di seguito i ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Alfred Stauder, direttore tecnico della Nazionale Italiana di sci di, ha diramato le convocazioni per ilde Ski, prestigiosa kermesse a tappe in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. Al via da Lenzerheide (Svizzera), dove andranno in scena una sprint in tecnica libera e 10/15 km in tecnica classica (28-29 dicembre), ci saranno ben quindidi(9 uomini e 6 donne). Tra gli uominino(che punterà a fare bene nelle due sprint) e Francesco De Fabiani. Dopo l’appuntamento elevetico si andrà a Oberstdorf (Germania) per 10/15 km a tecnica libera (31 dicembre) e la sprint a tecnica classica (1° gennaio), poi la grande conclusione in Val di Fiemme con 10/15 km in tecnica classica prima della scalata all’Alpe del Cermis (3-4 gennaio). Di seguito i ...

Advertising

FondoItalia : Sci di Fondo - Italia al Tour de Ski con 9 uomini e 6 donne: esordio per Alessandro Chiocchetti - sportface2016 : #Scidifondo, #TourdeSki: i convocati dell'#Italia - FondoItalia : Granfondo - Il Team Robinson Trentino in Svezia fa 13 nella prima tappa Ski Classics - FondoItalia : Nordic Ski , 2ª puntata in Val di Fiemme: si parla del Tour de Ski, della collaborazione con la Scuola Alpina FFGG… - WaterwindWorld : Sci di fondo: Cogne, Valle d'Aosta - il paradiso delle sci nordico -