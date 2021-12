Sci alpino, slalom maschile Madonna di Campiglio 2021: start list, pettorali e italiani in gara mercoledì 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La start list completa con gli italiani in gara nello slalom maschile di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo la Val Gardena e l’Alta Badia, si rimane sulle piste italiane con un appuntamento speciale che andrà in scena in serata. Il primo azzurro a partire, con il pettorale numero 14, sarà Alex Vinatzer, chiamato a reagire dopo l’errore nel tratto conclusivo della seconda manche in Val d’Isere. Scenderà poi Manfred Moelgg con il numero 19, Stefano Gross e Giuliano Razzoli rispettivamente con il 25 e 26, Simon Maurberger con il 32, Tommaso Sala con il 37 e Tommaso Saccardi con il 66. LA start list PINTURAULT Alexis (FRA) ZENHAEUSERN Ramon ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lacompleta con gliinnellodidi, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Dopo la Val Gardena e l’Alta Badia, si rimane sulle piste italiane con un appuntamento speciale che andrà in scena in serata. Il primo azzurro a partire, con il pettorale numero 14, sarà Alex Vinatzer, chiamato a reagire dopo l’errore nel tratto conclusivo della seconda manche in Val d’Isere. Scenderà poi Manfred Moelgg con il numero 19, Stefano Gross e Giuliano Razzoli rispettivamente con il 25 e 26, Simon Maurberger con il 32, Tommaso Sala con il 37 e Tommaso Saccardi con il 66. LAPINTURAULT Alexis (FRA) ZENHAEUSERN Ramon ...

