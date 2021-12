Sci alpino, slalom maschile Madonna di Campiglio 2021 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di martedì 21 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Madonna di Campiglio 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la Val Gardena e l’Alta Badia, si rimane sulle piste italiane con lo slalom di Madonna di Campiglio. Appuntamento alle ore 17.45 di domani, 23 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è previstaalle ore 20.45. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Il, glie latv dellodidi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Dopo la Val Gardena e l’Alta Badia, si rimane sulle piste italiane con lodidi. Appuntamento alle ore 17.45 di, 23 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è previstaalle ore 20.45.OLIMPIADI PECHINO 2022tv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, oggi in tv il gigante femminile di #Courchevel 2021: ecco come vedere la gara - BottaroRosella : RT @DaniSbrollini: Grandissima Sofia Goggia che ha vinto ieri con un tempo record di 1'19''23 andando ad agganciare così la leggenda Debora… -