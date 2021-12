Sci alpino, orari e startlist slalom Madonna di Campiglio 2021: programma, tv, pettorali, italiani in gara (Di martedì 21 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre si disputerà lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Sulla mitica pista 3 Tre andrà in scena una grande classica del Circo Bianco: il leggendario Canalone Miramonti è pronto per ospitare l’imperdibile sfida tra i pali stretti, con tutti i protagonisti delle specialità tecniche pronti a dire la loro dopo il doppio gigante in Alta Badia. Si resta in Italia per l’ultimo appuntamento prima di Natale e che precede discesa e superG di Bormio. Prima manche alle ore 17.45, la seconda alle ore 20.45: sotto i riflettori ci sarà da divertirsi. L’Italia si affiderà in particolar modo ad Alex Vinatzer, che ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Dopo la beffarda inforcata dell’ultimo slalom, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre si disputerà lomaschile didi, prova valida per la Coppa del Mondo-2022 di sci. Sulla mitica pista 3 Tre andrà in scena una grande classica del Circo Bianco: il leggendario Canalone Miramonti è pronto per ospitare l’imperdibile sfida tra i pali stretti, con tutti i protagonisti delle specialità tecniche pronti a dire la loro dopo il doppio gigante in Alta Badia. Si resta in Italia per l’ultimo appuntamento prima di Natale e che precede discesa e superG di Bormio. Prima manche alle ore 17.45, la seconda alle ore 20.45: sotto i riflettori ci sarà da divertirsi. L’Italia si affiderà in particolar modo ad Alex Vinatzer, che ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Dopo la beffarda inforcata dell’ultimo, ...

