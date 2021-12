Sci alpino, i precedenti dell’Italia nello slalom di Madonna di Campiglio. Alberto Tomba vinse tre volte (Di martedì 21 dicembre 2021) Natale, per la Coppa del Mondo di sci alpino, spesso fa rima con Madonna di Campiglio. Anzi, per essere più precisi, lo slalom sulla celebre pista denominata 3-Tre, ci fa arrivare nel migliore dei modi alle festività. L’edizione di questa stagione si disputerà domani sera sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo, come sempre, impareggiabile. Su questa pista si sono scritte pagine epiche dello sci e l’Italia è spesso stata grande protagonista sulle nevi di casa. Andiamo, quindi, a ripassare con la memoria i precedenti sulla pista che nella sua parte finale prende il nome di “Canalone Miramonti”. Lo slalom è sempre stata la gara principe di Madonna di Campiglio. Si parte, addirittura, dall’edizione del 1970, con Gustav Thoeni secondo alle spalle ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Natale, per la Coppa del Mondo di sci, spesso fa rima condi. Anzi, per essere più precisi, losulla celebre pista denominata 3-Tre, ci fa arrivare nel migliore dei modi alle festività. L’edizione di questa stagione si disputerà domani sera sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo, come sempre, impareggiabile. Su questa pista si sono scritte pagine epiche dello sci e l’Italia è spesso stata grande protagonista sulle nevi di casa. Andiamo, quindi, a ripassare con la memoria isulla pista che nella sua parte finale prende il nome di “Canalone Miramonti”. Loè sempre stata la gara principe didi. Si parte, addirittura, dall’edizione del 1970, con Gustav Thoeni secondo alle spalle ...

