Sci alpino | i convocati dell’Italia per lo slalom di Campiglio | Alex Vinatzer guida la truppa azzurra

(Di martedì 21 dicembre 2021) Mancano poco più di ventiquattr’ore alloin notturna sul Canalone Miramonti, una delle gare più iconiche della Coppa del Mondo di sci. La mitica 3Tre ospiterà gli specialisti dei pali snodabili nel consueto appuntamento prenatalizio e il pubblico di casa è pronto come sempre a galvanizzare lo squadrone azzurro. Occhi Puntati su, deciso a riscattare lo sfortunato epilogo dellodi Val d’Isere. Nell’occasione il gardenese è finito gambe all’aria a pochi centimetri dal traguardo, sbalzato fuori dal tracciato proprio all’ultimo palo.può rivelarsi il contesto ideale per acciuffare il primo acuto della stagione poiché un anno fa su queste nevi era arrivato il secondo podio della carriera per. Lo squadrone italiano potrà ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino con il pettorale 6 nel primo gigante di Courchevel - lavocedialba : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino con il pettorale 6 nel primo gigante di Courchevel -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Salto in avanti fino agli anni '80, un periodo nel quale le soddisfazioni iniziano a rarefarsi, almeno nella prima parte del decennio. Troviamo, infatti, solamente un terzo posto di Paolo De Chiesa ...Tra pochi minuti tornano in pista le ragazze azzurre dello, reduci dallo strepitoso weekend in Val d'Isère. L'appuntamento è doppio, con due Giganti a Courchevel, di cui uno recupera quello saltato a Killington a fine novembre. Oltre alla borgarina ...Mancano poco più di ventiquattr'ore allo slalom in notturna sul Canalone Miramonti, una delle gare più iconiche della Coppa del Mondo di sci alpino. La mitica 3Tre ospiterà gli specialisti dei pali sn ...Mancano poco più di ventiquattr'ore allo slalom in notturna sul Canalone Miramonti, una delle gare più iconiche della Coppa del Mondo di sci alpino. La mitica 3Tre ospiterà gli specialisti dei pali sn ...