Sci alpino | gigante femminile mercoledì Courchevel 2021 | start list | pettorali e italiane in gara mercoledì 22 dicembre

La start list completa con le italiane in gara nel gigante femminile di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Secondo gigante sulle piste francesi dopo quello di questa mattina, che ha visto la vittoria di Mikaela Shiffrin davanti a Sara Hector. La prima italiana a partire sarà Marta Bassino, oggi uscita di scena subito nella prima manche, seguita da Federica Brignone con il pettorale numero sei, Sofia Goggia con l'11 e Elena Curtoni con il 17. LA start list VLHOVA Petra (SVK) BASSINO Marta (ITA) WORLEY Tessa (FRA) GISIN Michelle (SUI) SHIFFRIN Mikaela (USA) BRIGNONE Federica (ITA) HECTOR Sara (SWE) BRUNNER Stephanie (AUT) GASIENICA-DANIEL Maryna (POL)

