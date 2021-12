Sci alpino, gigante femminile Courchevel 2021 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di martedì 21 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom gigante femminile di Courchevel 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la Val d’Isere si rimane in Francia per altri imperdibili appuntamenti. A partire dal gigante di oggi 21 dicembre, con la prima manche in programma alle ore 10 e la seconda alle ore 13. SEGUI IL LIVE DELLA GARA LA START LIST programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Il, glie latv dello slalomdi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Dopo la Val d’Isere si rimane in Francia per altri imperdibili appuntamenti. A partire daldi21 dicembre, con la prima manche inalle ore 10 e la seconda alle ore 13. SEGUI IL LIVE DELLA GARA LA START LISTOLIMPIADI PECHINO 2022tv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia ...

