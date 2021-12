Sci alpino | Coppa Europa 2021-2022 | Juliana Suter beffa Christina Ager nella seconda discesa in Val di Fassa

(Di martedì 21 dicembre 2021) Austria e Svizzera si dividono le prime sei posizionididisputata in Val di. L’elveticaper un solo centesimolibera dell’altro ieri,di 0”08 l’austriacache si accontenta della piazza d’onore. Sul terzo gradino del podio l’altra rossocrociata Janine Schmitt staccata di 0”14. Non c’è gloria per la vincitrice della scorsa domenica Emily Schoepf (Austria), quarta a 0”25 davanti alla connazionale Lena Wechner (+0”35). Completano la top-10 la svizzera Delia Durrer (+0”46), l‘azzurra Monica Zanoner (+0”66) che precede la compagna di squadra Elena Dolmen a pari merito con la tedesca Katrin ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - infoitsport : Sci alpino, Mikaela Shiffrin domina la prima manche a Courchevel. 4a Brignone e 10a Sofia Goggia - ADM_assdemxmi : RT @valtellinatweet: I tempi del grande sci alpino -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

... - Gianmario Bonzi (Giornalista sportivo); - Giuliano Razzoli ( Atleta olimpionico a Vancouver); - Daniela Ceccarelli (Campionessa olimpionica di); - Claudio Fantini (Fantini Group). In ...... valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/2022. La statunitense fa segnare il miglior tempo in 1'05"55, precedendo di 74 centesimi la svizzera Michelle Gisin. Terza posizione per ...VIDEO COURCHEVEL - Federica Brignone è la migliore delle italiane dopo la prima manche del gigante: la valdostana è quarta a poco più di un secondo dalla leader Shiffrin, ma vicina al podio. Veneto-7° ...Austria e Svizzera si dividono le prime sei posizioni nella discesa di Coppa Europa disputata in Val di Fassa. L'elvetica Juliana Suter, seconda per un solo centesimo nella libera dell'altro ieri, bef ...