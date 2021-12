Sci alpino, a che ora gareggia Sofia Goggia nel gigante bis di Courchevel: programma, canale tv, streaming (Di martedì 21 dicembre 2021) Domani, mercoledì 22 dicembre, si chiuderà la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.00 ed alle ore 13.00 scatteranno le due manche dello slalom gigante femminile a Courchevel, in Francia. Nella gara che recupera quella non disputata a Killington, Sofia Goggia vorrà riscattarsi dall’uscita di scena nella seconda manche della gara odierna. Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. programma COPPA DEL MONDO SCI ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Domani, mercoledì 22 dicembre, si chiuderà la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 10.00 ed alle ore 13.00 scatteranno le due manche dello slalomfemminile a, in Francia. Nella gara che recupera quella non disputata a Killington,vorrà riscattarsi dall’uscita di scena nella seconda manche della gara odierna. Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare inCOPPA DEL MONDO SCI ...

