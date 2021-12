Sassuolo vs Bologna | tutte le quote dell' incontro

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ilparte favorito contro il, la quotaa vittoria è di 2.10. Un gol delnel secondo tempo è quotato a 1.45 su Goldbet. Ecco lesui possibili esiti del match:vince @2.10, pareggio@3.65,vince @3.40. Under dato a 2.5 @2.20 e Over 2.5 @1.60 Ilha vinto tree ultime quattro partite di Serie A contro il(1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti sette (2N, 5P). Ilè andato a segno inle ultime 11 gare di Serie A contro il: si trattaa serie in corso più lunga dei rossoblù contro una ...

Hot: Morata è in striscia, ok anche Bernardeschi Not: Difficile trovare una nota positiva nel Cagliari Sorpresa: de Ligt può trovare lo stacco giustoSassuolo -mercoledì ore 16:30(4 ...Commenta per primo L'allenatore delAlessio Dionisi ha presentato la partita di domani contro il. A partire dalle condizioni di alcuni giocatori: ' Djuricic torna nel 2022, così come Matheus Henrique. Contiamo di fare ..."Il Bologna è una squadra forte, con ottime individualità e che ha una sua identità, hanno cambiato sistema di gioco ...Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sulla prestazione ...