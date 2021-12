Sassuolo vs Bologna probabili formazioni e Tv

(Di martedì 21 dicembre 2021) Gara valida per la diciannovesima giornata della Serie A 21/22. I neroverdi, reduci da un pareggio contro la Fiorentina, accolgono unuscito sconfitto per 0-2 contro la Juventus. Per i neroverdi il periodo di forma è buono, non si può dire lo stesso per i felsinei, che arrivano all’incontro con tre sconfitte consecutive sulle spalle.vssi giocherà mercoledì alle 16.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come arrivano le squadre? I neroverdi non perdono da ben sei gare. Nell’ultimo match gli uomini di Alessio Dionisi hanno pareggiato contro la Fiorentina all’Artemio Franchi di Firenze per 2-2. Prestazione importante dei reggiani, ma anche un po’ di amaro in bocca: ilinfatti era andato sul doppio vantaggio, poi ha subito la rimonta viola. Nel finale inoltre non è riuscito ...

mauzbetting : Sassuolo - Bologna 1/5U - bologna_sport : Match Analysis: il Sassuolo di Alessio Dionisi - CanaleSassuolo : #SerieA, mercoledì c'è #SassuoloBologna: come arrivano i felsinei alla gara del Mapei? - soccer_bettings : Sassuolo - Bologna Prediction (2021-12-22) - - Sara51068792 : RT @SassuoloUS: Mister Dionisi prima di #SassuoloBologna ??? ??? «Bologna squadra forte e da rispettare. Il risultato di domani dipenderà so… -

Hot: Morata è in striscia, ok anche Bernardeschi Not: Difficile trovare una nota positiva nel Cagliari Sorpresa: de Ligt può trovare lo stacco giustoSassuolo -mercoledì ore 16:30(4 ...Il punto sul derby di ...BOLOGNA, ITALY - DECEMBER 05: Lorenzo De Silvestri of Bologna FC in action during the Serie A match between Bologna FC v ACF Fiorentina at Stadio Renato Dall'Ara on December 05, 2 ...Leggi ora > Alessio Dionisi prima di Sassuolo-Bologna: “Domani passa dall’atteggiamento, da ciò che vorremo ottenere” Con 24 gol segnati in 18 partite, il Bologna è il quattordicesimo attacco del camp ...