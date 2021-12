Sapete cosa faceva Simona Branchetti prima del successo? Incredibile (Di martedì 21 dicembre 2021) Simona Branchetti è un volto noto del giornalismo televisivo italiano. Fin dal 2007 collabora con il Tg5, e ha sempre avuto un ruolo di rilievo. Ma cosa faceva Simona Branchetti prima del successo? Non ci crederete mai. Simona Branchetti è una delle giornaliste più amate e seguite dal pubblico italiano. Negli anni, si è occupata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 21 dicembre 2021)è un volto noto del giornalismo televisivo italiano. Fin dal 2007 collabora con il Tg5, e ha sempre avuto un ruolo di rilievo. Madel? Non ci crederete mai.è una delle giornaliste più amate e seguite dal pubblico italiano. Negli anni, si è occupata L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

giusyferreri : Sapete che c’è? Voglio svelarvi giusto una cosa… “GLI OASIS DI UNA VOLTA”, il mio nuovo singolo, fuori venerdì 17 d… - angelascarparo : RT @GiorgiaLeso: Per impegni di lavoro e altre amenità, non apro un libro da venti giorni e sapete una cosa? Ne sento la mancanza, come (è… - toselluc : Mi viene un dubbio. Sapete cosa significa ATM? - ChristianBisti : @DavidG__ @AlatiGiulio @RobertoBurioni @StefanoPutinati Ma basta con ste cazzate. L'unica cosa sicura è che non sap… - GiorgiaLeso : Per impegni di lavoro e altre amenità, non apro un libro da venti giorni e sapete una cosa? Ne sento la mancanza, c… -