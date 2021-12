Sanremo 2022, un amatissimo cantante sarà ospite fisso di Amadeus al Festival? L’indiscrezione (Di martedì 21 dicembre 2021) Prenderà ufficialmente il via martedì 1 febbraio l’edizione 2022 del Festival di Sanremo, che anche quest’anno sarà condotto da Amadeus. A quanto pare ad affiancare quest’anno il direttore artistico, nel ruolo di ospite fisso, ci sarà Marco Mengoni. Ecco quanto riportato in merito da Il Messaggero: Se voleva mettere a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, ha ottenuto l’effetto opposto. Forse anche volutamente. D’altronde Amadeus lo ha detto chiaramente, commentando il tradizionale rincorrersi di rumors legati alla kermesse: «A me piace quando si vocifera». E però domenica sera, nello studio della puntata speciale per Telethon de I soliti ignoti, che le voci che vorrebbero Marco Mengoni ospite ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 dicembre 2021) Prenderà ufficialmente il via martedì 1 febbraio l’edizionedeldi, che anche quest’annocondotto da. A quanto pare ad affiancare quest’anno il direttore artistico, nel ruolo di, ciMarco Mengoni. Ecco quanto riportato in merito da Il Messaggero: Se voleva mettere a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, ha ottenuto l’effetto opposto. Forse anche volutamente. D’altrondelo ha detto chiaramente, commentando il tradizionale rincorrersi di rumors legati alla kermesse: «A me piace quando si vocifera». E però domenica sera, nello studio della puntata speciale per Telethon de I soliti ignoti, che le voci che vorrebbero Marco Mengoni...

