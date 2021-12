Sanga | “Nel 2022 iniziamo a lavorare sul tunnel tra aeroporto e nuova stazione dei treni”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 dicembre 2021) Orio al Serio. In Sacbo non sono abituati a stare con le mani in mano, subendo il corso degli eventi: lo hanno dimostrato negli ultimi anni, quando con grande visione imprenditoriale sono stati in grado a volte di anticipare il mercato scommettendo sul “cavallo” giusto (vedi Ryanair e low cost) e altre di investire con coraggio risorse ingenti per la crescita e lo sviluppo di quello che è diventato il terzoitaliano per volumi di traffico. Una vocazione che non è venuta meno nemmeno in concomitanza con lo scoppio della pandemia Covid-19, nonostante l’impatto devastante che la stessa ha avuto su tutto il sistema aeroportuale: “Anche il 2021 è stato un anno complicato – ammette il presidente Giovanni– Soprattutto i primi mesi sono stati difficili, arrivando fino al -90% in termini di passeggeri. Ma l’esperienza di quest’anno ci fa dire ...