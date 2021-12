San Siro, le nuove immagini del progetto di Populous (Di martedì 21 dicembre 2021) AC Milan e FC Internazionale Milano sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come “la Cattedrale”, è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo Stadio di Milano. La delibera di pubblico interesse emanata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) AC Milan e FC Internazionale Milano sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio, noto come “la Cattedrale”, è risultato essere ilprescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo Stadio di Milano. La delibera di pubblico interesse emanata L'articolo

